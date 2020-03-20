Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avlamak yasak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avlamak yasak - Son Dakika

Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avlamak yasak

6 saat önce

İç sularda Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak, olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest.Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak.

Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avlamak yasak, System.String[]

İç sularda Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak, olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest.


Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak. Akarsularda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest. Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin İl/ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları ve 22.03.2020 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerekmektedir. 15 Haziran'a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yasak türleri avlayan veya satan balıkçılara idari para cezası ile yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacaktır.


İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla balıkçıların bu dönemde kurallara riayet etmelerinin iç sularımızdaki stok yönetimi açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın da gördükleri yasak avcılık faaliyetlerini İl/İlçe Müdürlüklerimize ya da Jandarmaya bildirmelerinin kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz ettiğini belirtti. - DÜZCE

Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:10 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti         
17:05
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi         
11:55
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avlamak yasak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]