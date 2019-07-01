Sazderesi Göleti çiftçiye can suyu olacak
1 saat önce
Amasya İl Özel İdaresi tarafından Göynücek ilçesinde inşa edilen Sazderesi Sulama Göleti'nin inşaatı tamamlandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:05 Kaynak: AA
İl Özel İdaresi tarafından Göynücek
ilçesinde inşa edilen Sazderesi Sulama Göleti'nin inşaatı tamamlandı.
İl Özel İdaresi tarafından yer teslimi yapılarak başlanan depolama hacmi 309 bin metreküp kapasiteli Göynücek Sazderesi Sulama Göleti Projesi ile 2 bin 500 dönüm arazinin sulanması amaçlanıyor.
Yüksekliği 27 metre, gövde uzunluğu ise 121 metrelik göletin mebrana çekirdekli toprak dolgu gövde tipine sahip olan gölet inşaatında mebran yerleştirilmiş ve dolu savak inşaatı bitirildi.
İl Özel idaresinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerin sorununa çözüm bulmak için sulak arazinin daha da genişletileceği, çiftçilerin ürün kalitesinin ve tarımda verimliliğin artırılacağı belirtildi.
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