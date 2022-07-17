"Sazımızla Sözümüzle" konseri müzikseverlerle buluştu

Musa Eroğlu, Fuat Saka, Güler Duman ve Yediveren Orkestrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunda sahneye çıktı.

Sevilen türkülerin İstanbullu müzikseverlerin beğenisine sunulduğu "Sazımızla Sözümüzle" konserinde, Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan, Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kardeş Türküler grubunun solisti Feryal Öney, Mr. Jade ve Kenan Doğulu da konuk sanatçı olarak sevilen eserleri okudu.

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan sanatçılardan Fuat Saka, çok eskiden beri tanıdığı Musa Eroğlu ve Güler Duman ile zaman zaman aynı sahneleri paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'ye döndükten sonra da müzik dünyasının çok değerli insanlarıyla tanıştığını ve bunlardan birinin de Hüseyin Turan olduğunu dile getiren Saka, "Bu akşamki konser Hayrettin Özayvaz'ın sunduğu bir konserdir, bizi bir araya getirdiği için ona ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Saka, konserde bütün türkü dostlarının buluşmasını istediklerini belirterek, "Biz 5 kişi de kalsak, 5 bin kişi de olsak türkülerimizi söyleriz." değerlendirmesini yaptı.

"Bakın burada çok güzel renkler var"

Musa Eroğlu da 1980'li yıllardan bugüne değişmeyen tek şeyin türküler olduğunu vurgulayarak, "Bu konserin özünde şu var ve doğru bir şey olduğunu düşünüyorum, altını çizerek söylüyorum. Arkadaşlarımın hepsine, türkü söyleyen sanatçı arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konsere pek çok sanatçının katkıda bulunduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Biz bu programda şunu sunmaya çalışıyoruz. Gerek müzik arkadaşlarımız gerekse müzikle uğraşan, gerekse bize duygularıyla yön veren dinleyicilere diyoruz ki bakın burada çok güzel renkler var. Yani hep siyah beyaz giymeyin, değişik bir şeyler giyin üstünüze, bu türkü de olabilir." görüşünü paylaştı.

Güler Duman, halk müziğine verilen değerin toplumun kültürüne verilen bir değer olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü biz bu toplumun acısını, kederini, neşesini, her şeyini türkülerde dile getiren, böyle deryada birer damlayız. Böyle güzel üstatlarla ve gerçekten bizden sonra gelen ama çok güzel türküleri bizden sonraki nesillere ulaştıracak genç dostlarla birlikte güzel türküler söyleyeceğiz bu akşam."

"Bizi birleştiren türkülerin beraberliğini sunacağız"

Duman, konsere katkı sağlayan bütün sanatçılara teşekkür ederek, "Bizi birleştiren türkülerin buradaki o birlikteliğini beraberliğini sizlere sunacağız." ifadesini kullandı.

Hüseyin Turan ise dayanışmanın halk müziğinin, halk türkülerinin özünde var olduğunu, sanatçıların konseri dinlemeye gelenlere çok güzel bir gece yaşatacaklarını dile getirdi.

Konserde sahneye çıkan sanatçılar "Türkülerle Gömün Beni", "Yastadır Ey Deli Gönül", "Erzurum Dağları Kar ile Boran", "Nenni", "Koyverdun Gittun Beni", "Şimdi Ne Yapar", "Hekimoğlu", "Cilveloy Nanayda", "....."in (BURADA ŞARKI EKLENECEK) de arasında bulunduğu pek çok eseri seslendirdi.

Dinleyicilerin ilgiyle takip ettiği konser yaklaşık 3 saat sürdü.