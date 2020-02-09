Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü - Son Dakika

Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü

6 saat önce

KAYSERİ'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü.

Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü, System.String[]

KAYSERİ'de Şaziye Nur E.'nin (18), bulaşık yıkarken, masadaki bıçağın üzerine düşmesi sonucu karnından yaralandığı öne sürüldü. Hastanede tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Güzelyazı Sokak'ta meydana geldi. Şaziye Nur E., iddiaya göre, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada dengesini kaybederek, masadaki meyve bıçağının üzerine düştü. Karnından yaralanan genç kız için ailesi, eve sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlileri, Şaziye Nur'u ambulansla Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Tedaviye alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan Şaziye Nur E.'nin, polise verdiği ifadesinde, bulaşık yıkadığı sırada başının döndüğünü ve masada bulunan bıçağı görmeyerek, üzerine düştüğünü söylediği öğrenildi.


Şehir Hastanesi, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu
Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp "Teşekkür ederiz amca" dediler Doğum günü pastası yerken boğazına toplu iğne saplandı İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 00:33:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şaziye bıçakla yaralandı, üzerine düştüğü öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]