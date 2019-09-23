Şaziye erdoğan: çok şükür emeklerim boşa gitmedi ve dünya şampiyonu oldum

"HER SPORCUNUN HAYALİ OLAN HEDEFLERE GİDECEĞİZ"
Yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan milli sporcu, " Kocaeli'de 1-1.5 haftalık bir kamp süreci geçireceğim. Ondan sonra bir turnuvam var olimpiyatlar için katılmam gereken. Oraya katılacağım, ondan sonra evime, Nevşehir'e geçeceğim ailemin, oğlumun yanına, yaklaşık 3-4 aydır ayrıyım. Daha sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Oradan sonra da olimpiyatlar. Her sporcunun hayalini kurduğu, hedeflediği yere gideceğiz Allah nasip ederse" şeklinde konuştu.
"OĞLUMDAN 3 AYDIR UZAĞIM"
Şampiyonalardan dolayı uzun süredir ailesinden uzak olduğunu dile getiren Erdoğan, "3 aydır çocuğumdan ayrıyım, bu bana çok koyuyor. Ama onun için yapıyorum, sabretmem gerekiyor. Bu yüzden bu uzaklığın boşa gitmesini istemiyordum. İnşallah bundan sonrası için de öyle olur. 3 ay benim için de oğlum için de çok uzun bir süre. Ama çok şükür boşa gitmedi bu uzaklıklar" ifadelerini kullandı.
"MADALYAMI ŞEHİTLERE ARMAĞAN EDİYORUM"
Şaziye Erdoğan, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:
"Altın madalyamı şehit ailelerine ve şehitlere armağan ediyorum. İnşallah mekanları cennet olsun. Ondan sonra bana tebriklerini gönderen Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiç esirgemediler, teşekkür ediyorum"