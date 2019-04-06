Şaziye Erdoğan'dan Koparma ve Toplamda Altın, Silkmede Gümüş Madalya
1 saat önce
İSTANBUL / DHAMilli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda koparma ve toplamda altın, silkmede ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
İSTANBUL/ DHA
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa
Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda koparma ve toplamda altın, silkmede ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Gürcistan
'ın Batum
kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, koparmadaki ilk hakkında 70, ikinci hakkında 73 kilo kaldıran milli sporcu, son hakkında 75 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Silkmede ilk hakkında 88 kilo kaldıran Şaziye Erdoğan, 91 kiloyu denediği ikinci ve üçüncü hakkında başarısız olarak gümüş madalyada kaldı. Erdoğan, toplamda 163 kiloyla podyumun zirvesine çıkarak ikinci altın madalyanın sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
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