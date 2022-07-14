Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü (1) - Son Dakika
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Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü (1)

14.07.2022 15:44
Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü (1)

İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.

İSTANBUL'un su kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.

İstanbul'da su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi  tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü (1) - Son Dakika
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