İSTANBUL'un su
kaynaklarından biri olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini kaplayan yeşil ve mavi tabaka endişe yarattı.
İstanbul'da su kaynaklarından olan Sazlıbosna Barajı'nın üzerini yeşil ve mavi tabaka kapladı. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın göl kenarındaki otlara ve taşlara da bulaştığı da görüldü. Vatandaşlar göle boya döküldüğünü iddia ederken, yapılan ihbarlar üzerine ekipler tabaka ve sudan numuneler alarak inceleme başlatılacak.
- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, su, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü (1) - Son Dakika
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