Sazlıbosna Barajının kenarındaki yeşil alan alev alev yandı
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Sazlıbosna Barajının kenarındaki yeşil alan alev alev yandıİSTANBUL - Arnavutköy Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında iki farklı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:34 Kaynak: İHA
Sazlıbosna Barajının kenarındaki yeşil alan alev alev yandı
İSTANBUL - Arnavutköy Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında iki farklı alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sazlıbosna Barajı gölünün kenarında birbirine yakın iki farklı yeşil alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hadımköy ve Arnavutköy İtfaiye Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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