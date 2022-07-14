Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor - Son Dakika
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Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor

14.07.2022 18:42

Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor Gölün üzeri yeşil tabaka ile kaplandı Yeşile dönen göl havadan görüntülendi İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor.

Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor

Gölün üzeri yeşil tabaka ile kaplandı

Yeşile dönen göl havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un en önemli su kaynaklarından olan Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor. Gölün üzerinde oluşan yeşil tabaka görenleri korkutuyor.

Sazlıbosna Gölü'nün üzerini kaplayan yeşil tabaka görenleri tedirgin ediyor. Suyun üzerine ayrı bir katman oluşturan tabakanın gölün bir kısmını kapladığı görülürken, bazı vatandaşların ise gölde balık tuttu. Yeşil dönen göl dron ile havadan görüntülendi.

Gölde balık tutan Ahmet Süleyman, "Su temiz değil. Neden böyle olduğunu bilmiyoruz. Geçen sene bu kadar pis değildi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sazlıbosna Gölü tehlike saçıyor - Son Dakika

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