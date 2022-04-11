Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı - Son Dakika
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Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı

11.04.2022 11:45
Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı

SAZLIDERE Barajı'nda kaçak olarak balık avlayan 3 kişi yakalandı.

SAZLIDERE Barajı'nda kaçak olarak balık avlayan 3 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 15 bin 600 lira para cezası kesilirken, avcıların yakaladığı 100 kilograma yakın canlı balık, göle geri bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nda yasadışı ticari balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kaçak balık avlayan 3 kişi yakalanırken, 100 kilograma yakın balık el konuldu. Canlı oldukları belirtilen balıklar göle geri bırakıldı. Denetimde 400 metre uzatma misina ağ ve 1 şişme bota el konuldu. Yasadışı balık avcılığı yapan 3 kişiye toplam 15 bin 600 lira idari para cezası kesildi.


Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı
Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı
Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı
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Sazlıdere Barajı, Para Cezası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı - Son Dakika
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