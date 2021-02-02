Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı - Son Dakika

Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı

02.02.2021 09:27
Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı, System.String[]

Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı İstanbul'un en önemli barajında korkutan görüntüler Karaya oturmuş balıkçı tekneleri suyun yükselmesini bekliyor Barajın son durumu havadan drone ile görüntülendi İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajların...

Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı

İstanbul'un en önemli barajında korkutan görüntüler

Karaya oturmuş balıkçı tekneleri suyun yükselmesini bekliyor

Barajın son durumu havadan drone ile görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajların doluluk oranını yüzde 24 arttırırken Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı. Diğer barajlar ortalama doluluk oranı yüzde 50 seviyesini geçerken Sazlıdere'de bu oran yüzde 20 seviyesinde kaldı. Öte yandan suların yüzlerce metre çekildiği barajda korkunç görüntüler drone kamerasına yansıdı.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı. 8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı. Bu oranla barajlardaki doluluk oranı yüzde 23'e yakın arttı. İstanbul'da bulunan barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 50 seviyesine geçerek yüzde 60 seviyesine yaklaştı.

Yağışlı havadan Sazlıdere Barajı nasibini alamadı

İstanbul'da en düşük baraj doluluk oranı ise Sazlıdere Barajında ölçüldü. İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışından barajın istenildiği kadar nasibini alamadığı görüldü. 18 Ocak günü yüzde 11 ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 20 seviyesine çıktı. Barajda en düşük doluluk oranı ise 2014 yılında yüzde 17.98 olarak ölçülmüştü. Öte yandan barajın drone ile çekilen görüntülerinden korkunç manzara bir kez daha gün yüzüne çıktı. Balıkçı teknelerin suların yüzlerce metre çekilen çorak araziye oturduğu görüldü.

"Barajımız istediğimiz kadar dolmadı"

Barajın diğer barajlardan daha büyük olduğu için doluluk oranın düşük kaldığını savunan Necmi Akın, "Biz de yağmur bekliyoruz. Barajımız istediği kadar dolmadı. İnşallah yağmur yağınca doluluk oranı artar" dedi.

"Diğer barajlara oranla burası az dolmuş"

Kar ve yağmurun bölgeden nasibini alamadığını dile getiren Davut Gökçek ise, "Ben de bugün geldim, fark ettim. Diğer barajlara oranla burası az dolmuş. Bugüne kadar düşen yağmurun çok etkili olmadığını gördük. Biz de yağmur bekliyoruz. Umarım yükselir" açıklamasında bulundu.

Resul Ateş ise, "Yerleşim yerlerinin çok olmasından olabilir. Buralara son yıllarda çok ev yapıldı. Yine de geçmiş günlere oranlar artış var" sözlerine yer verdi.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul'un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

"-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 45.76

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.51

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 44.33

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,07

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 40.67

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 48.56

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 49.74

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.69

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.62".

Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı
Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı
Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı
Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı

Sazlıdere Barajı, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı - Son Dakika


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