Sazlıdere Barajında Leyleklere Ateş Açan 2 Kişi Gözaltına Alındı

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Sazlıdere Barajı kenarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 MP 1968 plakalı otomobil ile baraj gölünün kenarına gelen iki kişi, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla leylekleri vurmaya başladı. O sırada orada piknik yapan vatandaşların tepki göstermesi üzerine kaçak avcılar, silahlarını ve vurdukları leylekleri alarak olay yerinden uzaklaştı.

"YEMEK İÇİN VURUYORUZ"

Piknik için orada bulunan Yücel Kaya, "Sabah saat sekiz sıralarında baktık ki, silahlı iki kişi gördük. Pusuya yatmış bir yere doğrultuyorlardı silahı. Baktığımızda orada leylek olduğunu gördük. Biz ses yaparak hayvanı kaçırmaya çalıştık ama hayvan kaçamadı. O iki kişi devamlı hayvana sıkıyorlardı, uzun namlulu silahları vardı. Yanlarına gittik, 'Ne yapıyorsunuz' dedik, 'Av yapıyoruz' dediler. 'Bu leylek, avlanır mı bu, siz ne yapacaksınız bunu' dedik, 'Yemek için vuruyoruz' dediler. Sonra aldılar hayvanı gittiler. Adamlara bir zarar veremeyiz, sonra haksız duruma düşeriz diye, uyardık. Ondan sonra hayvanı alıp gittiler" şeklinde konuştu.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yabancı uyruklu kaçak avcıların leylekleri vurduğu anlar ve sonrasında yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, iki kişinin pusuya yatarak ellerindeki silahlarla leylekleri vurmaya çalıştıkları ve bir kişinin vurduğu leyleği elinde tutarak arabasına doğru yürüdüğü, vurulmuş bir leyleğin yerde yattığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca, kaçak avcıların kendilerini uyaran vatandaşlara, 'Polis misiniz, kimliğinizi gösterin' dedikleri de duyuluyor.

İKİSİ DE YAKALANDI

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen I.S. ve Y.G. isimli şahıslar, kullandıkları araçla birlikte kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramada üzerinde dürbün takılı iki adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca ve tüfeklere ait saçma fişekleri ele geçirildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLECEKLER

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek", "hayvana eziyet" suçlarından işlem başlatılarak idari para cezası kesildi. Şahısların yürütülen işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.