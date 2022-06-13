Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi

13.06.2022 16:52
Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi Kıyı mahalle mevkiindeki sazlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, sazlık alana operasyon düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada sazlık alan içinde boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 10 kökü kurutulmaya bırakılmış kubar esrar olmak üzere toplam 45 kök kenevir bitkisi bulundu. Jandarma ekipleri Hint kenevirlerini eken kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sazlık alanda 45 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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