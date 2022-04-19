Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
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