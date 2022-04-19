Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı - Son Dakika
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Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı

19.04.2022 23:39

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı
Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı
Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı
Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı - Son Dakika
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