SAZLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

Antalya'da sazlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa süre içinde büyüyerek evleri ve seraları tehdit eden yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. Yangın saban 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi'nde bulunan yerleşim yeri ve seralara yakın sazlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Bölgenin iki tarafında da büyük su kanalı ve sazlık olması ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Bazı mahalle sakinleri de serası için önlem alıp, beklemeye başladı.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına alınırken, polis yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.