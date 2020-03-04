Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti - Son Dakika

Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti

6 saat önce

Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit ettiANTALYA'nın Kaş ilçesinde, üç mahallenin ortasında kalan sulak alanda yangın çıktı.

Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, üç mahallenin ortasında kalan sulak alanda yangın çıktı. Alanın bataklık olması nedeniyle itfaiyenin müdahale edemediği yangın, seraları tehdit etti. Alevler kısa süre sonra kendiliğinden söndü.

Kaş'a bağlı Kınık, Ova ve Yeşilköy mahalleri arasında kalan Koca Göl adındaki sulak alanda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Sulak alandaki kuruyan sazlıklar bir anda yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Bir ara yükselen alevler seraları tehdit etti. İhbarla gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kaş Birimi'ne ait araçlar bölgede önlem aldı. Ancak alanın bataklık olması nedeniyle alana girilemedi. Rüzgarın etkisini kaybetmesi, kuru sazlıkların yanması ve alanın sulak olması nedeniyle yangın etkisini kaybetti.

Vatandaşlar, bu sazlıkların her yıl birileri tarafından yakıldığını belirtirken, buradaki canlı yaşamının yok olduğunu kaydetti

Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi
Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi İstanbul'dan kalkıp Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 05:29:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]