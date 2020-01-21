Sazlık alanda yangın (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sazlık alanda yangın (5) - Son Dakika

Sazlık alanda yangın (5)

7 saat önce

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve seraları tehdit eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aksu ilçesi Yamansaz mevkisindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın şiddetiyle yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 15 ekip müdahale ediyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine ve seralara sıçramaması için çaba gösteriliyor.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarında ekiplere yardımcı oluyor. Yangın bölgesine yakın evleri bulunanlar, çektikleri hortumlarla alevlere müdahale ediyor.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, vatandaşlara ait otomobillerin sazlık alandan uzaklaştırılmasını sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale edilmekte güçlük çekildiğini ve yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi.

Yangının yaklaşık 1500 dönümlük alanda etkili olduğu belirtildi.

Sazlık alanda yangın (5)

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek "Sana ne kimden hamile kalırsam kalırım" diyen ablasını 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsın yargılanmasına başlandı Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sazlık alanda yangın (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]