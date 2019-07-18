Son Dakika Haberleri: Sazlık alandaki obruk korkutuyor
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Sazlık alandaki obruk korkutuyor

2 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesindeki sazlık alanda oluşan obruk korkutuyor.

Sazlık alandaki obruk korkutuyor, System.String[]
Van'ın Çaldıran ilçesindeki sazlık alanda oluşan obruk korkutuyor.

Çaldıran ilçesinin Altıyol ile Aşağı Çanak mahalleleri arasındaki sazlık alanda oluşan obruk korkutuyor. Obruğun ot biçen çalışanlar tarafından fark edildiğini söyleyen MHP İlçe Başkanı Adil Karakoç, "Yakınlarımız bu bölgede ot biçiyorlardı. Bu esnada büyük bir gürültü sesi geldi. Etrafı kontrol ederken, 30 metrekare genişliğinde ve 6-7 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gördük. Çukur, yer altında bulunan suyla doldu. Çok endişelendik. Burada yetkililerin araştırma yapmasını istiyoruz" dedi. - VAN
Çaldıran, MHP, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
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