Labirenti andıran Dalyan sazlıklarında yolculuk - Son Dakika
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Labirenti andıran Dalyan sazlıklarında yolculuk

02.08.2022 12:13

Sazlık alanının genel planı Teknelerin sazlıklar arasında ilerlemesi Sazlıkların dron görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçesinde yer alan ve labirent görünümüyle bilinen alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Sazlık alanının genel planı

Teknelerin sazlıklar arasında ilerlemesi

Sazlıkların dron görüntüleri MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ile Köyceğiz ilçesinde yer alan ve labirent görünümüyle bilinen alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Ortaca'nın Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesinden teknelere binen tatilciler, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık arasında, doyumsuz bir yolculuğa çıkıyor. Sazlıkların arasında yolculuk yapan tatilciler, nesli tehlike altındaki caretta carettaların en iyi üreme alanı olan İztuzu Plajı'na ulaşıyor. Ayrıca Dalyan Kanalı, Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösteriliyor.

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Kaynak: AA

Köyceğiz, Ortaca, Dalyan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Labirenti andıran Dalyan sazlıklarında yolculuk - Son Dakika

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SON DAKİKA: Labirenti andıran Dalyan sazlıklarında yolculuk - Son Dakika
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