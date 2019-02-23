Sazlık Alev Alev Yandı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen bir sebepten ötürü akşam saatlerinde yangın çıktı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen bir sebepten ötürü akşam saatlerinde yangın çıktı. Alev alev yanan sazlığa itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İznik gölü sahilinde sazlık yangını çıktı. Yeniköy
mevkiinde bilinmeyen sebeple başlayan sazlık yangını rüzgarın tesiriyle hızla büyüdü. Alevler ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki karşı kıyıdan görüldü. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:26 Kaynak: İHA
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