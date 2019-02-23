Son Dakika Haberleri: Sazlık Alev Alev Yandı

Sazlık Alev Alev Yandı

1 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen bir sebepten ötürü akşam saatlerinde yangın çıktı.

Sazlık Alev Alev Yandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda bilinmeyen bir sebepten ötürü akşam saatlerinde yangın çıktı. Alev alev yanan sazlığa itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İznik gölü sahilinde sazlık yangını çıktı. Yeniköy mevkiinde bilinmeyen sebeple başlayan sazlık yangını rüzgarın tesiriyle hızla büyüdü. Alevler ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki karşı kıyıdan görüldü. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:26 Kaynak: İHA

Bursa, İznik, 3. Sayfa
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