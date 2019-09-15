Son Dakika Haberleri: Sazlık yangını
Son Dakika Güncel Haber

Sazlık yangını

11 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, seralara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Boztepe Mahallesi girişinde, yol kenarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, çevredeki mahalle sakinleri müdahale etti.

Alevlerin çevredeki seralara ve evlere sıçramaması için traktörlerle müdahale edilirken, kimi mahalle sakinleri de hortumla su tutarak ve toprak atarak yangını söndürmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında, bazı bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü.

Bu arada, ilçe merkezinde Konak Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde çıkan yangında da alevlerin çevredeki evlere sıçrama ihtimaline karşılık polis, bazı evleri boşalttı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Sazlık yangını

Antalya, İtfaiye, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan kadını itfaiye kurtardı!
Aydın'da 2.5 hektar ormanlık alan yandı Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır Denizli ve Aydın'da orman yangını! Kontrol altına almak 5 saat sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 20:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sazlık yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]