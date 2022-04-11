Sazlıkta çıkan yangın korkuttu! Bölgede bulunan kirpi son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Sazlıkta çıkan yangın korkuttu! Bölgede bulunan kirpi son anda kurtarıldı

11.04.2022 14:50

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki sazlıkta sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına almayı başardı. Yangın esnasında bölgede bulunan kirpi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Güzelbağ Mahallesi'ndeki yerleşim yeri ve seralara yakın sazlıkta, saat 10.00 sıralarında, yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bataklık nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Antalya'da yanan sazlık itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü

YANGINDAN ETKİLENEN KİRPİYE SU TEDAVİSİ YAPILDI

Yangından etkilenen kirpi ise itfaiye ekiplerine teslim edildi. Üzerine su tutulan kirpi, daha sonra doğaya salındı. Bölgenin sürekli yakıldığını öne süren yöre halkı, önlem alınmasını istedi.

Antalya'da yanan sazlık itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü
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İtfaiye, Yangın, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sazlıkta çıkan yangın korkuttu! Bölgede bulunan kirpi son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sazlıkta çıkan yangın korkuttu! Bölgede bulunan kirpi son anda kurtarıldı - Son Dakika
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