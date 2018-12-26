Son Dakika Haberleri: Sazlıkta Erkek Cesedi Bulundu

Sazlıkta Erkek Cesedi Bulundu

17 dakika önce İlandır

ADANA'da dere yatağında bulunan sazlıkta, iki haftalık olduğu tahmin edilen, çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu.

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ADANA'da dere yatağında bulunan sazlıkta, iki haftalık olduğu tahmin edilen, çürümeye başlayan erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi yakınlarında, narenciye bahçesinde çalışan Suriye uyruklu bir tarım işçisi, gece saatlerinde sazlık alanda ceset görüp, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla sazlık içindeki cesedi çıkardı. Üzerinde entari bulunan ve yüzü yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaklaşık iki haftalık olduğu tahmin edilen cesedin, Suriye uyruklu bir erkeğe ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:11 Kaynak: DHA

Suriye, Adana, Güncel
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