Sazlıkta Erkek Cesedi Bulundu (2)

KAYIP SURIYELİ ÇIKTIAdana'da dere yatağındaki sazlıkta bulunan erkek cesedinin 15 gündür kayıp olan Suriyeli Muhammed Abdo'ya (58) ait olduğu ortaya çıktı.

KAYIP SURIYELİ ÇIKTI



Adana'da dere yatağındaki sazlıkta bulunan erkek cesedinin 15 gündür kayıp olan Suriyeli Muhammed Abdo'ya (58) ait olduğu ortaya çıktı.



10 Aralık'ta otomobili kanal kenarında bulunan Abdo'nun 2011 yılında Suriye'de iç savaş çıkmasının ardından ailesiyle Adana'ya geldiği, burada da geçimini aracıyla başka şehirlere yolcu taşıyarak sağladığı öğrenildi.



Abdo'ya ait ceset ise kesin ölüm sebenini araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





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