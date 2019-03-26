Son Dakika Haberleri: SB'19 Istanbul Konferansı, Nisan'da

SB'19 Istanbul Konferansı, Nisan'da

34 dakika önce

SB'19 Istanbul Konferansı, 'Redesigning The Good Life- İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak' temasıyla 3-4 Nisan'da Fairmont Quasar'da gerçekleştirilecek.

SB'19 Istanbul Konferansı, Nisan'da, System.String[]

Markaların günümüzün değişen iş ortamında rekabetçi kalmak için, yeni nesil tüketicilerle birlikte gelişmesi ve evrim geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle markaların tüketicinin iyi yaşamı için kalıplardan çıkarak, daha inovatif perspektifler ile gelecek yolculuklarını tasarlamaları önem taşıyor. Buradan hareketle pek çok marka, iyi yaşam için yeni taahhütler vermeye başladı.

Global ''Good Life İnisiyatifi'', iyi yaşamı yeniden tasarlamak için çözümler, ürünler, hizmetler sunan lider markaların platformu olarak, bu yılki buluşmasında, oyunun kurallarını değiştiren fikirleri ve markaları bir araya getirerek global network için İstanbul'da buluşacak.

SB'19 Istanbul Konferansı, 'İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak (Redesigning The Good Life) temasıyla 3-4 Nisan tarihlerinde Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleştirilecek.

SB'19 Istanbul Konferansı, dünyanın en büyük küresel markalarının yanı sıra yerel markalar, çok sayıda çözüm sağlayıcı, tedarikçi, iletişim ajansları, araştırmacılar, sosyal girişimciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcı ve diğer paydaşların bir araya geldiği bir platform olacak.

Bu yıl önemli yeniliklerin yaşanacağı SB'19 Istanbul Konferansında, katılımcıların yenilikçi dönüşüm araçlarını keşfetme, çapraz-inovasyon yöntemlerine katılma, örnek olaylarla ilgili geri bildirimleri paylaşma ve değişim yaratan liderler ile etkileşime geçme fırsatına sahip olacağı interaktif Hublar (Deep-Dive Hubs) da yapılacak.

İyi Yaşam Markaları Açıklanacak

Küresel markalar topluluğu Sustainable Brands İstanbul için Nielsen tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına odaklanan 'Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları' da konferansın 2. günü yapılacak görkemli ödül töreniyle açıklanacak. Bu yıl ödül töreni Marketing Türkiye iş birliği ile daha da güçlenecek.

SB'19 Konferansı 80'i Aşan Konuşmacıya Ev Sahipliği Yapıyor

80'i aşan konuşmacı, 40 oturum ile yeni geleceğin yol haritalarının çizileceği konferansta bu yıl kreatif ve büyük fikirlerin canlandırıcısı Philip Mckenzie, ikonik marka TOMS'un birçok markaya model olmuş hikayesiyle Lisa Hogg, The Guardian tarafından dünyanın ilk 10 sürdürülebilirlik liderinden biri seçilen Prof. Dr. David Grayson, değişimi yaratan CEO'ların lider yol göstericisi Jenny Andersson, şiirsel hümanizm ile pozitif geleceği yeniden tasarlayan Vincent Avanzi, "Müşterilerinizi nasıl astronot yaparsınız?" sorusunun yanıtıyla Thomas Kolster, Gazeteci Aslı Şafak, Tiyatro ve sinema sanatçısı Ceyda Düvenci, Yazar Uğur Batı, Lüks Marka Danışmanı Özlem Güsar ve daha birçok seçkin konuşmacı yer alacak.

Ayrıca bu yıl konferansın ikinci gününde, global platformun fikir liderlerinden Jenny Andersson, Philip L. McKenzie ve Thomas Kolster'ın gerçekleştireceği kreatif grup ve case study çalışmaları ile 3 farklı workshop düzenlenecek. Sergi ve kitap imzaları ile sektörün beklentilerine cevap verilecek.

SB'19 Istanbul Konferansının ana sponsorluğunu BASF üstlenirken, premier sponsorlukta Fairy, Ülker ve Lenzing, major sponsorlarda Loreal, Metro Toptancı Market, Nestle, supporting sponsorlarda da Signify, Pınar, Schneider Electric, Ford Otosan yer alıyor. Konferansın ana medya sponsoru NTV.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:10 Kaynak: Bültenler

4 Nisan, İstanbul, Güncel
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