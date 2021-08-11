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Büyükşehir'den "Engellilere" tatil sürprizi - Son Dakika

Büyükşehir'den "Engellilere" tatil sürprizi

11.08.2021 14:47
Büyükşehir'den

Pandemi sürecinde hareket kabiliyetleri kısıtlanan 17 ilçedeki engellileri evlerinde tek tek ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 aylık tatil kampları organize etti.

Pandemi sürecinde hareket kabiliyetleri kısıtlanan 17 ilçedeki engellileri evlerinde tek tek ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 aylık tatil kampları organize etti. Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ekim ayı sonuna kadar sürecek 3'er günlük kamplardan toplamda bin engelli vatandaş yararlanacak.

Ulaşım, asansör sistemli açık yüzme havuzu, restoran ve konaklama hizmetlerinin yanı sıra kamplarda keyifli zaman geçirmeleri için akşam eğlenceleri de düzenleyen Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birimi, 'Bu Kampta Hayat Var' projesi kapsamında da şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdiriyor.

17 oda ve 34 yatak kapasitesi, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun, spor ve rekreasyon gibi alanlarının bulunduğu tesisten sezon sonuna kadar refakatçılarıyla birlikte tüm engelliler istifade edecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, insan odaklı hizmetlerle Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olduklarını ifade etti. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı organizesinde 'Bu Kampta Hayat Var' projesiyle engelli vatandaşlara ücretsiz verdikleri hizmetin önemine değinen Başkan Demir, "Her kampta 40 kişiyi ağırlıyoruz. Araçlarımızla evlerinden alıp kamp sonrasında da yine evlerine teslim ediyoruz. Engellilerimizin fiziksel durumlarının rehabilitasyonu için suyla buluşması çok önemli. Çünkü kumsalda engelli araçlarıyla kolay hareket edemiyorlar. ya da özel gereksinimli bireyler ve aileleri, kamuya açık alanlarda çok rahat edemiyor. Tekerlekli sandalyeli engellilerimizi havuza lift sistemiyle indiriyoruz. Felçli hastalarımız için yürüme bandımız, diğer engellilerimiz için de cankurtaranlarımız, yardımcı personellerimiz ve aparatlarımız mevcut. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

2 Ağustos'ta başlayan engelli kampları ve şehir gezileriyle ilgili bilgiler veren Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Eda Günaydın, 'Engelsiz Tatil' anlayışıyla hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Çevre illerden yoğun talep aldıklarını dile getiren Günaydın, "Bu sene ise pandemi sebebiyle engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek listemizi hazırladık. Öğrenildikçe gelmek isteyen çok engellimiz var. Ama bu sene il dışından artık misafir ağırlayamıyoruz. Günü birlik gelip havuzumuzu kullanabilirler. Onlara birebir dokunup, tesisimizden yararlanmayanları tespit ederek davet ettik. Pandemi tedbirleri kapsamında gruplar halinde tesisimize getiriyoruz. Önceliği ise Samsun'da yaşayan engellilerimize ve ailelerine veriyoruz. Havuzumuzu kullanmalarını, akşamları da eğlenceler düzenleyerek keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Her gelen grubumuzu da şehir gezisine çıkararak gezdiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR

Tesisten çok memnun kaldıklarını söyleyen Nermin Durmuş, "Burası engelliler için çok yararlı. Herkese tavsiye ediyorum. Burada mutlu oluyorum. Engellilerimiz birbirleriyle tanışıp kaynaşma imkanı buluyor. Hiç su göremeyen arkadaşlarımız suya girebiliyor. Suyun keyfini çıkarabiliyor. Bu yüzden başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kampa Alaçam ilçesinin Doyran mahallesinden katılan Zehra Gül, "Daha önce büyükşehir belediyesi ekipleri ziyaretimize gelip taleplerimizi sormuştu. Biz de havuzlu, dinlenebileceğimiz bir yer istemiştik. Sağ olsunlar sözlerini tuttular. Eşimi arayıp davet ettiler. Benim çocuğum down sendromlu. 3 günde güzel bir tatil yaptık. Çocuklarım için çok faydalı oldu. Motive olup enerji depolayıp eve döneceğiz" şeklinde konuştu.

Alaçam Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı Cevdet Topal ise, "Arayıp davet ettiler. Otobüslerle gelip konaklama ve havuzdan istifade ettik. Güzel zaman geçirdik. Geziye gidecekmişiz. Bu da bize sürpriz oldu. Arkadaşlarımızla şehrimizin güzel yerlerini gezeceğiz. Gerçekten çok mutlu olduk. İhtiyacımız vardı. Herkes de memnun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'den Engellilere tatil sürprizi
Büyükşehir'den Engellilere tatil sürprizi
Büyükşehir'den Engellilere tatil sürprizi
Büyükşehir'den Engellilere tatil sürprizi
Büyükşehir'den Engellilere tatil sürprizi
Büyükşehir'den Engellilere tatil sürprizi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Samsun, Tatil, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den 'Engellilere' tatil sürprizi - Son Dakika


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