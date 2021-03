SBB TV YouTube kanalındaki derslere katılan öğrenciler ödül kazanma fırsatı yakalıyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesince, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava hazırlanan 8'inci sınıf öğrencileri, sosyal medya üzerinden eğitim alırken aynı zamanda hediye kazanma şansı yakalıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimleri aksayan öğrencilere Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi başlattığı belirtildi.

LGS sınavına girecek öğrencilere yönelik SBB TV YouTube kanalından canlı takviye derslerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel okulların iş birliğiyle başlatılan online takviye derslerinde 13 özel okuldan 26 gönüllü öğretmen, konu anlatımları ve soru çözümleriyle öğrencilerin bilgileri pekiştiriliyor. Hafta içi her gün 18.30-20.30 saatlerinde yapılan online canlı derslerde öğretmenler, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve rehberlik konularında LGS adaylarını sınava hazırlıyor. 6 Haziran'da yapılacak LGS'ye yaklaşık 2 aylık süre kalırken, takviye canlı derslere ilgi ise her geçen gün artıyor. Haftanın 5 günündeki dersler sırasında verilen şifreleri not eden öğrenciler, soruların cevaplarını '505 195 50 00' numaralı WhatsApp hattına göndererek hediyeler kazanıyor. Akıllı saat, oyuncu kulaklığı, çift taraflı flash bellek, powerbank, spor aletleri, çanta veya akıllı bileklik kazanan ilk 30 öğrencinin isimleri cuma günleri açıklanarak kargoyla adreslerine gönderildi. Bugüne kadar 139 öğrenci hediyelerine kavuştu."

Açıklamada görüşlerine yen verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevrim içi canlı derslere ilginin beklenenin üzerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "SBB TV YouTube kanalında yüklü dersler, 2,5 ayda 60 bin 897 kez izlendi. Salgın sebebiyle öğrencilerimiz, yüz yüze eğitimden uzak kaldıkları için canlı derslerimize önemli oranda ilgi gösterdi. Gerek gönüllü öğretmenlerimiz gerekse öğrencilerimiz büyük özveri örneği sergiledi. Tüm öğrencilerimizin verdikleri emeklerin karşılığını alacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.