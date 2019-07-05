Son Dakika Haberleri: Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı
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Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı

21 dakika önce

Rus bankası Sberbank, gerekli tüm izinleri almasının ardından Denizbank'ın satışını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı, System.String[]
Rus bankası Sberbank, gerekli tüm izinleri almasının ardından Denizbank'ın satışını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:37 
denizbank, Ekonomi
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