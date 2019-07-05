Sberbank, Denizbank'ın satışı için tüm izinleri aldı
21 dakika önce
Rus bankası Sberbank, gerekli tüm izinleri almasının ardından Denizbank'ın satışını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:37
Rus bankası Sberbank, gerekli tüm izinleri almasının ardından Denizbank
'ın satışını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.
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