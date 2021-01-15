Sberbank'ın net karı 2020'de yüzde 7,7 geriledi

Rus bankası Sberbank'ın net karı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 azalarak 781,5 milyar rubleye geriledi.

Rus bankası Sberbank'ın net karı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,7 azalarak 781,5 milyar rubleye geriledi. Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın net karının geçen yıl, 2019'a göre yüzde 7,7 oranında azalarak 781,5 milyar rubleye (yaklaşık 10,6 milyar dolar) düştüğü bildirildi. Açıklamada, Aralık 2020'de bankanın net karının ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,8 artarak 62,5 milyar rubleye çıktığı hatırlatıldı. Banka tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Kıdemli Başkan Yardımcısı Aleksandra Buriko, finansal hizmetlere yönelik dijitalleşme sürecini aktif bir şekilde geliştirdiklerine işaret ederek, "Dijitalleşme, ülke ekonomisinin toparlanmasına önemli katkı sağlamıştır. Sberbank olarak 2020'de müşterilerimize 17,7 trilyon ruble kredi sağlayarak, ekonomiye destek vermeye devam ettik." değerlendirmesinde bulundu. Sberbank'ın 2019'da net karı bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 artarak 846 milyar rubleye yükselmişti.

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