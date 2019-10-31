Son Dakika Haberleri: Sberbank'ın net karı DenizBank satışı nedeniyle düştü
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Sberbank'ın net karı DenizBank satışı nedeniyle düştü

6 saat önce

Rus bankası Sberbank'ın net karı, DenizBank satışı nedeniyle gerileyerek bu yılın üçüncü çeyreğinde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 31,57 düşerek 156,1 milyar rubleye geriledi.

Sberbank'ın net karı DenizBank satışı nedeniyle düştü, System.String[]

Rus bankası Sberbank'ın net karı, DenizBank satışı nedeniyle gerileyerek bu yılın üçüncü çeyreğinde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 31,57 düşerek 156,1 milyar rubleye geriledi.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın net karının bu yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 633 milyar rubleye (yaklaşık 9,9 milyar dolar) düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde de bankanın net karının, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 31,57 düşerek 156,1 milyar rubleye (yaklaşık 2,4 milyar dolar) gerilediği belirtildi.

Bankanın net karındaki düşüşün ağırlıklı olarak DenizBank'ın satışı nedeniyle yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Üçüncü çeyrek sonuçları, DenizBank'ın satışı nedeniyle yaşanan 73,3 milyar rublelik zararın tanımlanmasından etkilendi." denildi.

Açıklamada ayrıca, DenizBank'ın satışı nedeniyle Sberbank'ın çalışan sayısının da yüzde 5,5 azalarak 277 bin 600 kişiye düştüğü kaydedildi.

Sberbank'ın DenizBank'taki hisselerinin Emirates NBD'ye (ENBD) satışı temmuz ayında tamamlanmıştı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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