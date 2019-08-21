Son Dakika Haberleri: Sberbank'tan Akkuyu NGS'ye 400 milyon dolarlık kredi
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Sberbank'tan Akkuyu NGS'ye 400 milyon dolarlık kredi

37 dakika önce

Rus bankası Sberbank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı için 400 milyon dolarlık kredi sağlayacak.

Sberbank'tan Akkuyu NGS'ye 400 milyon dolarlık kredi, System.String[]
Rus bankası Sberbank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı için 400 milyon dolarlık kredi sağlayacak.
Akkuyu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:35 
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