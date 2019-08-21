Sberbank'tan Akkuyu NGS'ye 400 milyon dolarlık kredi
37 dakika önce
Rus bankası Sberbank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı için 400 milyon dolarlık kredi sağlayacak.
Rus bankası Sberbank, Akkuyu
Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı için 400 milyon dolarlık kredi sağlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eminönü esnafına 100 bin TL kredi talimatı Akkuyu'daki Nükleer Santral, 9 şiddetindeki depreme ve uçak çarpmasına dayanıklı olacak Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor