Son Dakika Haberleri: Sbı Ripple Adaptasyonunu Artırmak İçin Platform Oluşturdu

Sbı Ripple Adaptasyonunu Artırmak İçin Platform Oluşturdu

1 saat önce

– Japonya merkezli SBI Holdings, yeni risk sermayesi platformuyla piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ripple adaptasyonunu artırmayı hedefliyor.

Sbı Ripple Adaptasyonunu Artırmak İçin Platform Oluşturdu, System.String[]
– Japonya merkezli SBI Holdings, yeni risk sermayesi platformuyla piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ripple adaptasyonunu artırmayı hedefliyor.

SBI'ın Mart ayında piyasaya süreceği Risk Sermayesi Ticareti (VC Trade) platformuyla, şirketin Ripple ve Japon yeni arasında işlem yapılmasına olanak sağlayacağı ve 2025 Osaka Expo'daki ödemelerde Ripple kullanılması için bir platform oluşturacağı belirtilirken ayrıca, söz konusu ödemelerde likidite sağlanması için 2025 yılından itibaren Ripple'ın Japon bankalarında kullanılması hedefleniyor.

Kripto para birimleri teknolojisinin destekçilerinden olan SBI, 2018'in ikinci yarısında bir ilke imza atarak ilk banka-merkezli kripto para birimleri borsasını piyasaya sürmüştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:34 Kaynak: DHA

Japon, Japonya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi Puma 650 Milyon Sterlin Karşılığında Manchester City'nin Sponsoru Oldu

Giresunlu Kardeşlerin İsviçre Keçisinin Sütünden Yaptığı Kadayıf Tatlısı Yok Satıyor Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:29:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sbı Ripple Adaptasyonunu Artırmak İçin Platform Oluşturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]