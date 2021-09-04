'Sbide' Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

'Sbide' Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor

KMÜ Rektörü Namık Ak:

" Ermenek'te bu medeniyeti ortaya çıkarmak turizme katkı verecek"

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesi, Güneyyurt beldesine bağlı Yukarıçağlar Köyü'nde bulunan 'Sbide' Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Ahmet Keleşoğlu Vakfı öncülüğünde, KMÜ ve İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Rektör Namık Ak, araştırma ve kazı ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rektör Ak, kazı alanında yaptığı açıklamada, "Burası kadim, köklü bir medeniyetin kesiştiği bir şehir. Ermenek'te bu medeniyeti ortaya çıkarmakla turizme büyük katkıda bulunulacak. Böyle değerlerimizi ortaya çıkarmamız lazım. Burada kazı çalışmalarını yürüten 25 kişilik bir ekip var. Kazı çalışmalarına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizden şu anda bir Doç., bir Dr. öğretim üyesi ve 4 doktora öğrencimiz 3 yüksek lisans öğrencimiz, 5 arkeolog da destek veriyor. Şu zamana kadar bu Sbide bölgesinde ve diğer bölgelerde yapılan kazılarda, kaya mezarı, şehir suru ve kilise izlerine rastlanmıştır. Çalışmalar son sürat devam ediyor. Ermenek'imizin güzel insanı rahmetli Ahmet Keleşoğlu adına kurulan Vakıf, buna destek oluyor ve buradaki o medeniyetleri ortaya çıkarıyor" dedi.

KMÜ Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ercan Aşkın ise, "İçinde bulunduğumuz Sbide Antik Kentin geçmişi seramik buluntular ışığında milattan önce 300 yıla kadar dayanmakta. En parlak dönemlerini ise Roma döneminde ve erken Bizans döneminde yaşamış bir kent olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Antik kentteki çalışmalarımızı dört noktada devam etmekte. Bunlardan birincisi doğu kapısından başlayarak kentin içerisine doğru ilerleyen ana cadde üzerinde, burada caddenin Kuzey kesimlerinde çalışmalarımız devam ediyor. Buraların depo, atölye olarak kullanıldığını değerlendirmekteyiz. Bir diğer çalışma alanımız kentin metropolisi. Burada da kaya mezarları ile karşılaştık ve bunların içerisinde de kamazoryum dediğimiz mezarlar bulunmakta. Üzerlerinde aslan biçimli kapaklarla kapatılmış olduğunu görmekteyiz. Buradaki yerleşim alanı doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 200 metre kadar ilerlemektir, kuzey-güney doğrultusunda ise 250-300 metre kadar devam etmekte ve oldukça geniş bir alana yayılmış durumda ve bu alan içerisinde çeşitli yapılara ait mimari izleri temel bazındaki duvarları ya da başka mimari blokları yüzeyde takip edebilmekteyiz" diye konuştu.