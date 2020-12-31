SBK Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İSTANBUL - Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden yakalanan 11 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

Üzerine çok sayıda hayali şirket kurulan bekçinin de bulunduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi

Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi