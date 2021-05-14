SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş - Son Dakika

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş

14.05.2021 13:35
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş, System.String[]

SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki 'mal varlığı değerini aklama' soruşturması tamamlanarak, iddianame hazırlandığı öğrenildi. Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişinin daha şüpheli olarak bulunduğu iddianamede, yapılan para transferi işleri de yer aldı. Korkmaz'ın 2013-2016 dönemi arasında 46 milyon 608 bin doları, 2015 – 2016 arasında ise 40 milyon dolarlık haksız kazancı ABD'de bulunan Bank Of America'daki hesabına aktardığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürüttüğü kara para soruşturması sonuncu hazırlananan iddianamenin detayları belli oldu.

KORKMAZ İLE BİRLİKTE 10 KİŞİ İDDİANAMEDE "ŞÜPHELİ" OLARAK YER ALDI

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) "suçtan zarar gören", Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'deki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü. SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de "malen sorumlu" olarak gösterildi.

GERÇEK FAYDALANAN KİŞİ

Yapılan para transferi işlerine de iddianamede yer verildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz için iddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Kom Daire Başkanlığı'nca tanzim edilen 28/12/2020 tarihli Araştırma Raporuna göre; araştırma konusu şirketlerdeki ortaklık yapısı, yönetim kurullarında sık sık yaşanan değişiklikler, şirketlerdeki hisse devirleri ile şüpheli Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisi ile akrabalık, çalışan kaydı, şirket ortağı, yönetim kurulu üyesi vb. sıfatlarda görev almalarının, şahısların ekonomik durumları ile bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı Havale/EFT/ Swift yapmalarından 'gerçek faydalanan' kişinin şüpheli Sezgin Baran Korkmaz olduğu tespit edilmiştir."

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz 86 milyon doları ABD'ye uçurmuş

PARA TRAFİĞİ

MASAK Başkanlığı tarafından hazırlanan Aklama İncelemesi Raporu'nda Sezgin Baran Korkmaz'ın para trafiği şöyle anlatıldı:

"*Yüzde yüz hissesine sahip olduğu SBK Holding A.Ş. vasıtasıyla 2013-09/11/2016 tarihleri arasında toplamda 46 milyon 608 bin 135 USD haksız kazancı,

* 17/06/2015-03/11/2016 tarihleri arasında Lüksemburg'da kurmuş olduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding'in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. vasıtasıyla 40 milyon USD haksız kazancı

* Şahsi hesapları üzerinden ABD'de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdiği 6 milyonUSD haksız kazancı zincir şeklinde ilerleyen işlemlerle, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli banka işlemlerine tabi tutarak, kabul ederek, bulundurarak ve kullanarak akladığı…"

7 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz hakkında "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş

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Son Dakika Ekonomi SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş - Son Dakika Ekonomi


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