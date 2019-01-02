Son Dakika Haberleri: Sbmyo'dan Anlamlı Ziyaret

Sbmyo'dan Anlamlı Ziyaret

2 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü öğrencileri, proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şit eşliğinde Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret ettiler.

Sbmyo'dan Anlamlı Ziyaret, System.String[]
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü öğrencileri, proje koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şit eşliğinde Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret ettiler.

Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Jandarma Yarbay Murat Cumhur Muhtar, üniversiteli öğrencilerin kendilerini ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, askerlik dönemine ait anılarını öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler ziyaretin ardından 2009 yılında Diyarbakır'da Şehit Düşen P. Uzman Çavuş İlhami Hardal'ın ailesini ziyaret etti. Kilis asri mezarlığında kabirleri bulunan Kilisli şehitlerin mezarları ziyaret ederek dua ettiler. Öğrenciler, yaptıkları ziyaretlerde vatan ve bayrak uğrunda şehit düşenlerin yakınlarına ve gazi olan kahramanlara şanlı bayrağımızı hediye etti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Yaşam
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