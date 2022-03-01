SBÜ Bursa Tıp Fakültesinde terfi eden akademisyenler cübbe giydi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesinde terfi eden akademisyenler cübbe giydi.

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bursa Şehir Hastanesi Konferens Salonu'nda Akademik Yükselme Töreni'nde yaptığı konuşmada, SBÜ'nün sağlık temalı en büyük devlet üniversitesi olduğunu söyledi.

Kuruluş yılı olan 2015'ten bu yana çok mesafe kateden üniversitenin 11 tıp fakültesinin bulunduğunu, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik tıp eğitimi verdiklerini dile getiren Erdöl, şöyle konuştu:

"Ülkemizin yurt dışında Türkçe eğitim veren ilk yükseköğretim kurumunu, Recep Tayyip Erdoğan Meslek Yüksekokulu olarak Somali Mogadişu'da açtık. Oradan mezun veren üniversite olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Çoğu ülkenin büyükelçilik bile açamadığı ülkede yüksekokul eğitimi veren üniversiteyiz. Yurt dışında uzmanlık veren ülkemizin tek üniversitesiyiz. Onların pekiştirme eğitimini İstanbul'da veriyoruz. Böylelikle o ülkelere insan yetiştirme konusunda en önemli yatırımı yapıyoruz. Somali'de 501 öğrenci, 100'ün üzerinde asistanımız var. Sudan, Özbekistan ve Suriye'de de eğitim veriyoruz. Yurt dışında 1239 öğrencimiz var. Toplamda ise 22 bin 283 tamamen sağlık alanında olan öğrenci sayımız. Sivil ve askeri öğrencileri beraber okutuyoruz. Ankara'da Gülhane'de, İstanbul'da Hamidiye Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarında askeri öğrencileri yetiştirmekteyiz. Askeri öğrenci sayımız 15 Temmuz öncesine göre daha fazla. Toplamda 845 askeri öğrencimiz bulunuyor. Ayrıca 13 ülkeden 244 askeri öğrencimiz bulunuyor. Bunlar kendi ülkelerinin silahlı kuvvetlerine hizmet etmek üzere bizim tarafımızdan yetiştiriliyor."

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da katılımcılara hitap etti.

Program, terfi eden akademisyenlere cübbelerinin giydirilmesi ve üniversiteye dereceyle giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.