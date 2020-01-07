SBÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi - Son Dakika
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SBÜ'de hekim adayları beyaz önlük giydi

7 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, toplumda son dönemde gittikçe artan şekilde, sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz şiddete varan tepkilerle karşılaşıldığını belirterek, bunun tıp fakültesi öğrencilerini yıldırmaması, içlerindeki insanlara faydalı olma...

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, toplumda son dönemde gittikçe artan şekilde, sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz şiddete varan tepkilerle karşılaşıldığını belirterek, bunun tıp fakültesi öğrencilerini yıldırmaması, içlerindeki insanlara faydalı olma iştiyakını söndürmemesi gerektiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı "Beyaz Önlük Giyme Töreni", Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi gerçekleştirildi.

Törene SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, rektör yardımcıları Prof. Dr. Yunus Karakoç, Prof. Dr. Murat Elevli, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öner Güner, Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir, Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadet Yazıcı ile akademisyenler, öğrenci ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında konuşan Rektör Erdöl, Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'nin 1933'de kapatılmasından 87 yıl sonra, aynı ruh ve heyecanla beyaz önlük giyme töreni düzenlediklerini aktardı.

Üniversitenin ülkede ve gönül coğrafyasında sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'de 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına yönelik bir uygulama olarak kurulduğunu ifade eden Erdöl, bu önemli görevi üniversiteye layık gördükleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mesleğe ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdöl, sağlıkta şiddete de değinerek, şunları kaydetti:

"Hastalarınıza, hasta yakınlarına anneniz, babanız gibi bakın. Onların kendiniz gibi birilerinin çok değer verdiği en yakınları olduğunu sakın unutmayın. Hastalarınız, hasta yakınları çoğu zaman, doktorların da beden ve ruhtan ibaret olduklarını, yoğun çalıştıklarını, insani tepkiler verebileceklerini, gerektiğinde kızabileceklerini unutur. Üzülerek belirtmeliyim ki toplumumuzda son dönemlerde gittikçe artan bir şekilde, sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz şiddete varan tepkilerle karşılaşıyoruz. Bazen acilde, bazen serviste, bazen de sokakta hiç hak etmediğimiz davranış biçimlerine maruz kalabiliyoruz. Bütün bunlar sizleri yıldırmasın. İçinizdeki insanlara faydalı olma iştiyakını söndürmesin. Her zaman hedefiniz hastayı iyileştirmek, ıstırabını dindirmek, teselli etmek ve gerekirse yol göstermek olsun ki insanlar içine düştükleri yanlışın farkına varıp layık olduğunuz saygıyı sizlerden esirgemesin. Amacınız ünlü birer doktor olarak şöhret kazanmak değil, hayır dua biriktirmek olsun. Endişelenmeyin, tıp fakültesine girmek için gösterdiğiniz gayretle, kararlı ve bilinçli bir şekilde çalıştıkça iyi birer hekim olarak ününüz zaten kısa zamanda yayılacaktır. Merhametinizi her daim her şeyin üstünde tutun."

Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, beyaz önlük giymenin tıp öğrencisi için hekimlik yolunda önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için yeterli fiziki koşullara ve öğretim üyesi kadrosuna sahip olduklarına dikkati çekti.

Prof. Dr. Çetinkaya, "Sizler bugün, burada, dünyanın en kadim mesleklerinden biri olan ve fedakarlık, hoşgörü ve olağanüstü çalışma azmi ve kararlılığı gerektiren bir alana mensubiyetin başlangıç aşamasındasınız. Çok önemli bir karar vererek bu mesleğe ilk adımınızı attınız. Bugünden itibaren mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle donanma, kendinizi geliştirme ve insanlığa faydalı olma noktasında çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, öğretim üyelerinin, birinci sınıfa başlayan 181 öğrenciye beyaz önlüklerini giydirmelerinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Çetinkaya, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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