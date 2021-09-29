SBÜ'de profesör ve doçent kadrolarına atanan akademisyenler için tören düzenlendi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından profesör ve doçent kadrolarına atanan akademisyenler için "Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni" düzenlendi.

SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şu an her ne kadar Kovid-19 ile uğraşılsa da esasen dünyanın en büyük derdinin kalp hastalıkları olduğunu anlatarak, bu sorunun engellenebilecek hastalıkların başında geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Memişoğlu, akademik personel olmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini ifade ederek, "Sizlere zor bir mesleğin, zor bir tarafına hoş geldiniz demek istiyorum. Çünkü artık sorumluluk sadece sizin yaptığınız ameliyatlar değil, sizin eğittiğiniz çocukların yaptığı ameliyatlar ya da tedaviler. Aynı zamanda yaklaşımları da artık sizin sorumluluğunuzda ve vebalinizde." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı ve SBÜ arasında gerçekleştirilen afiliasyonun önemine değinen Memişoğlu, bunun en iyi örneklerinden birisinin de SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, hastanenin fiziki yapısının yenilenmesiyle ilgili de çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

"12 binin üzerinde asistanın sorumluluğu üniversitemizde"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de hastanenin, kalp sağlığı konusunda ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu dile getirerek, bu alanda ihtisaslaşmış hastanelere ilişkin de bilgi verdi.

SBÜ'nün kendine ait bir hastanesi bulunmadığını ancak 60'dan fazla hastaneyle afiliye olduğunu dile getiren Erdöl, şunları kaydetti:

"Burada eskiden beri olduğu gibi uzmanlık eğitimleri oluyor, yapılıyor. Sayısı şu anda Türkiye genelinde 12 binin üzerinde asistanın sorumluluğu üniversitemizde. Tabii bunların yanı sıra ülke içinde 9 tıp fakültemiz var. İki tıp fakültemiz de yurt dışında. Özbekistan Buhara'da tıp fakültemiz var. İkincisi Çobanbey Suriye'de bir tıp fakültemizi bu sene kurduk ve öğrenci aldık. Farklı yapılanmış 4-5 ülkede aktif eğitime katılan, eğitim veren bir üniversite durumundayız. Böyle olunca öğretim üyesi sayımız da çok fazla. 2 bin 500'ün üzerinde öğretim üyemiz var. Yani böyle bir devasa yapıya dönüşmüş durumdayız 5 sene içinde. O süreci yönetmek de hakikaten pek kolay değil. Elbette ki burada Sağlık Bakanlığımızla iş birliği içerisinde olmasak biz bunları yapamayız."

Prof. Dr. Erdöl, konuşmasını üniversitedeki akademik kadrolara ilişkin bilgi vererek tamamladı.

SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali de kuruldukları 1985'ten bugüne kadar kılavuzu ve hedefi bilime hizmet ve bilgiye ulaşmak olan hastanenin genç kuşaklara bu bilgiyi aktarmak için de elinden gelen çabayı sarf ettiğini söyledi.

Bu akademik eğitim yılında da bu başarının artarak devam edeceğini ümit ettiğini dile getiren Kırali, bu başarıyı artırmak için de programları biraz daha ağırlaştırdıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Kırali, hastanenin 2005'te taşındığı yerleşkede hizmet ve bilgi üretim yelpazesini genişlettiğini, multidisipliner bir merkez ve ECMO üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir kurum haline geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından profesör ve doçent kadrolarına atanan akademisyenlere cübbeleri giydirildi, belgeleri takdim edildi.