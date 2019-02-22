Son Dakika Haberleri: Sbü'den, KPSS Ön Lisansta Önemli Başarı

Sbü'den, KPSS Ön Lisansta Önemli Başarı

1 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin lisans-ön lisans bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yaptığını, bu bağlamda mezunların iş bulma sorunu yaşama ihtimalinin neredeyse hiç...

Sbü'den, KPSS Ön Lisansta Önemli Başarı, System.String[]
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, üniversitenin lisans-ön lisans bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yaptığını, bu bağlamda mezunların iş bulma sorunu yaşama ihtimalinin neredeyse hiç olmadığını belirterek, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi sonuçlarının da bunu gösterdiğini bildirdi.

SBÜ'den yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre, en az 50 öğrencisi sınava katılan üniversitelerin puan ortalamalarına bakıldığında SBÜ Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin 74,52 puan ortalamasıyla ikinci sırada yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu raporlarla üniversitelerin ve adayların durumlarının net şekilde ortaya konulabildiği belirtildi. Ayrıca raporun bundan sonraki sınavlarda da yöntem ve strateji belirlenmesi bakımından önemli olduğu bildirildi.

"Sağlık sektörü işsizliğin en az olduğu sektörler arasında"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, sağlık sektörünün hem Türkiye hem de küresel ölçekte hızlı büyüyen alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Erdöl, bu alanda yapılan yatırımların sürekli arttığını ve gelişen teknolojinin etkisi, nüfusun yaşlanması gibi durumların yeni branşları ortaya çıkardığını vurguladı.

Bu durumun sağlık alanında yeni personel ihtiyacını da beraberinde getirdiğine işaret eden Erdöl, Türkiye'de yüzde 3 düzeylerinde olan sağlık sektöründeki istihdamın, 2023'e kadar OECD ortalaması olan yüzde 10 düzeyine çıkacağını aktardı.

Prof. Dr. Erdöl, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"TÜİK verilerine göre de sağlık sektörü işsizliğin en az olduğu sektörler arasında. Kurumun verilerine göre sektörle ilgili eğitim görmüş kişilerin yaklaşık yüzde 4'ü işsiz. Sağlık eğitimi gören işsiz kalmaz desek abartı olmaz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, lisans-ön lisans bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yapmaktadır. Bu bağlamda mezunlarımızın iş bulma sorunu yaşama ihtimali hemen hemen yok denecek orandadır. ÖSYM 2018 ön lisans KPSS sonuçları da bunu göstermektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:22 Kaynak: AA

KPSS, Güncel
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