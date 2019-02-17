Son Dakika Haberleri: Sbü ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü

Sbü ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü

1 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı arasında "Sağlık Eğitimi" alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Sbü ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü, System.String[]
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı arasında "Sağlık Eğitimi" alanında iş birliği protokolü imzalandı.


Yapılan protokol çerçevesinde, SBÜ tarafından Özbekistan'da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılması, kısa ve uzun süreli öğrenci ve akademisyen değişim programları konusunda mutabakat sağlandı.


SBÜ Rektörlüğündeki imza töreni SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Özbekistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Alisher Shadmanov, SBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Prof. Dr. Mustafa Gerek, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.


SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Özbekistan bizim ata yurdumuz. Özbek kardeşlerimizle ortak medeniyeti, ortak tarihi ve ortak inançları paylaşıyoruz. Yani bizim kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir. Üniversitemiz gönül coğrafyamıza sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kuruldu. Gönül coğrafyamızda önemli bir yeri olan Özbekistan'a sağlık eğitimi başta olmak üzere her türlü desteği sunmaktan onur duyacağımızı ifade etmek istiyorum."

Özbekistan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Alisher Shadmanov da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'e iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ederken, bu tarz eğitim programlarının Türkiye ve Özbekistan arasındaki tecrübe paylaşımı açısından önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Cevdet Erdöl, Sağlık Bakanlığı, Özbekistan, Güncel
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