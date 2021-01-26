SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıca, aşıya erken ulaşmanın önemli olduğunu söyledi - Son Dakika

SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıca, aşıya erken ulaşmanın önemli olduğunu söyledi

26.01.2021 14:21
SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıca, aşıya erken ulaşmanın önemli olduğunu söyledi, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi ve Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bir saniye bile bizim için önemli olabiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Öğretim Üyesi ve Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Bir saniye bile bizim için önemli olabiliyor. Aşıya ne kadar erkenden ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi olacak." dedi.

Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanları, huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılandığını belirtti.

Aşılama çalışmasının sürdüğünü kaydeden Arıca, geçen yıl mart ayında başlayan salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir ordu gibi Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önderliğinde görev yaptığını söyledi. Arıca, vatandaşların da elinden geldiği kadarıyla kurallara uymasıyla büyük bir mücadele verildiğini, yavaş yavaş tünelin ışığını gördüklerini kaydetti.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın pikinin de görüldüğünü anlatan Arıca, üçüncü dalganın önüne geçmek için aşılamanın büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecini etkin şekilde sürdürdüğünü ifade eden Arıca, yaklaşık 1,5 milyon sağlık çalışanının bulunduğunu, bunların aşılanmasının önemli olduğunu aktardı.

Çin menşeli "CoronaVac" aşısına değinen Arıca, Faz 3 çalışmalarında gönüllü olduğunu ve kendisinde antikor oluştuğuna işaret etti.

Arıca, şöyle konuştu:

"Çin aşısı inaktif aşıdır. İnaktif aşılarının ne kadar güvenli olduğunu bizzat bilen hekim grubuyum. Bir saniye bile bizim için önemli olabiliyor. Aşıya ne kadar erkenden ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi olacak. Koronavirüse karşı mesafe, maske ve hijyenin yanında aşılamayı kattık. Özellikle bir süre daha bunlara dikkat edeceğiz. Muhtemelen 2021'in sonuna kadar devam edeceğiz ama aşı bu virüsün belini kırdı mı biraz daha rahatlama göreceğiz."

Maske, mesafe, hijyen birçok hastalığa karşı koruyor

Maske, mesafe ve hijyenin Kovid-19'un yanı sıra birçok hastalığa karşı önemli ölçüde koruduğunu kaydeden Arıca, "Kış aylarında çocuk acil kliniklerinde zatürre ve bronşitle gelen yoğun bir şekilde çocuk vardı. Özellikle gribe bağlı soğuk enfeksiyonlar görülüyordu ama şu an kış aylarında ciddi grip ve diğer virüslere karşı bir salgın görmedik. Bu tabi iyi tarafı. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyenin etkisini, faydasını diğer enfeksiyonlarda da gördük." ifadelerini kullandı.

Siirt Üniversitesi, Şehir Hastanesi, Öğretim Üyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıca, aşıya erken ulaşmanın önemli olduğunu söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füzeli saldırı girişimi hava savunma sistemleri sayesinde engellendi Sumudica'dan imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer yasağı getirildi Ali Akman, Avrupa'da en çok gol atan 20 yaş altı futbolcu oldu Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı CHP'li belediye başkanının, kardeşini 3 birimin müdürü yaptığı ortaya çıktı Can kurtarmaya giden itfaiyeci yaşam mücadelesi veriyor! Feci kaza anbean kamerada
Borcu olan tütün üreticisi sinir krizi geçirdi! Bankanın önünde kendini yakmak istedi Borcu olan tütün üreticisi sinir krizi geçirdi! Bankanın önünde kendini yakmak istedi         
14:16
Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu Borsanın en değerli şirketi Ford Otosan oldu         
13:51
Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldüren zanlının ilk sözleri: Klozette uyuşturucu maddeleri gördüm         
13:38
Uludağ'daki Uludağ'daki "korona" partisine ceza yağdı: Otelin faaliyetleri 10 gün durduruldu, 76 bin TL para cezası kesildi         
13:09
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti! Vefat anı güvenlik kamerasına yansıdı         
11:38
Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşan koca hakim karşısında         
11:32
"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı         
11:26
Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül Instagram'ın açığını bulan lise öğrencilerine şaka gibi ödül         
11:24
Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor Türkiye'nin gururu tabancalar Amerika'da satışa çıkıyor         
11:13
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız         
09:06
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 14:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arıca, aşıya erken ulaşmanın önemli olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei