SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
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SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması

01.06.2022 13:01
SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın'dan Kovid-19 değerlendirmesi Açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Kovid-19 tehlikesi tamamen ortadan kalktı" demek için ekim ve kasım aylarını görmek gerektiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Kovid-19 tehlikesi tamamen ortadan kalktı" demek için ekim ve kasım aylarını görmek gerektiğini söyledi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından Antalya'da düzenlenen 10. EKMUD Bilimsel Kongresi'ne katılan Aydın, AA muhabirine, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık sektörüne yaptığı yatırımlar sayesinde Kovid-19 salgını sürecini gelişmiş ülkelere göre daha az zorlukla atlattığını söyledi.

Birçok ülkenin cenazelerini koyacak torba bile bulmakta güçlük çektiğini, Türkiye'de ise yatak bulunamayan, oksijen verilemeyen bir hasta bile olmadığını belirten Aydın, Türk sağlık sisteminin genlerinde, geçmişinde bu tarz salgınlara karşı bilgi ve birikim olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin salgın sürecinden başarıyla çıkmasında Türk insanının özverisi, cefakarlığı ve canı pahasına ülkesi ve milleti için bir şeyler yapma arzusunun da etkili olduğuna işaret eden Aydın, "Siyasal ve yönetsel iradenin ağırlıklı duruşu, fiziksel ve medikal malzemelerin temini ve insan kaynağının sistemi yönetme adına kanalize edilmesi ve bu insan kaynağının özverili şekilde çalışması başarıyı getirdi. Doktor meslektaşlarımızdan şehitler oldu, yoğun bakımda günlerce yattıktan sonra sorunları hala devam edenler oldu ancak mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadık." dedi.

Türkiye'de enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının sadece temel teorik bilgiyle yetişmediğini, geçmişten gelen bir tecrübe bulunduğunu ifade eden Aydın, bu nedenle hekimlerin salgın sürecini paniğe kapılmadan, bildiği bir konuyu yönetir gibi yönettiğini dile getirdi.

Kovid-19'un hızının kesildiğini, yoğun bakım ve polikliniklerde hasta sayısının azaldığını anımsatan Aydın, şunları kaydetti:

"Mevsimsel olarak araziye, açık havaya çıktığımız günleri yaşıyoruz. Bu döneme bakarak Kovid-19'un geleceğini yorumlamak doğru değil. Bugün üzerimizden baskı kalkmış durumda ama sonbahar döneminde ne olacağını bilmiyoruz. Kışa girerken insanların kapalı alanlarda, havalandırmanın az olduğu ortamlarda kümeleşeceğini varsayarsak nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. 'Kovid-19 tehlikesi tamamen ortadan kalktı' demek için ekim ve kasım aylarını görmemiz gerekiyor. Ekim ve kasım aylarında toplum yeniden dikkatlerini, algılarını buraya yönlendirmeli ve gerekli tedbirleri almalı."

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Kaynak: AA

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