SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu - Son Dakika

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu

13.01.2021 14:07

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Mersin Büyükşehir Belediyesince kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili belediye başkanlığı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Mersin Büyükşehir Belediyesince kent protokolü, belediye başkanları ve meclis üyelerine gönderilen yılbaşı hediye paketinde alkollü içecek yer almasıyla ilgili belediye başkanlığı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yılbaşında kişilere alkol ihtiva eden hediye paketlerini göndermesinin birkaç bakımdan irdelenmesi gereken bir husus olduğunu belirterek, "Birincisi, kanunen suçtur. Çünkü mevcut 4250 sayılı yasada, herhangi bir alkol ürününün hediye, promosyon, eşantiyon veya bedelsiz verilmesini veya satılmasını yasaklıyor. Hele çocuklara satılmasını zaten onun hapis cezası gerektiren bir suç olduğu tanımlanıyor. Dolayısıyla burada açık ve net bir şekilde suç işlenmiştir." dedi.

Alkolün sağlığa olan zararlarının da olduğunu ifade eden Erdöl, alkolün pek çok hastalığa yol açtığı gibi aile içi şiddet, kadına şiddet, hırsızlık, gasp, çocuk istismarı gibi pek çok suçun da ana tetikleyicisi konumunda olduğunu, alkolü özendirmenin bu suçlara teşvik etmek anlamına geldiğini söyledi.

Bunu toplumun kabul etmesinin mümkün olmadığını ve toplum olarak tepki gösterilmesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Erdöl, şöyle devam etti:

"Bir diğer husus da sağlığı bu kadar kötü etkileyen bir maddeyi hele bu pandemi sürecinde, sağlık personelinin bu kadar cansiperane çalıştığı bir dönemde bütün emekleri boşa çıkaracak, bütün yapılanları yıkacak şekilde, adeta biz sağlık için uğraşırken, birilerinin sağlığını kötüleştirmek için hediyeler, promosyonlar, eşantiyonlar dağıtmasını da çok doğru bulmuyoruz. Yanlış bir harekettir. Bu yanlış hareketin yanı sıra suç olma özelliği itibarıyla da bunun gerekli hukuki karşılığını görmesi gerekir. Bununla ilgili tabii ben dilerdim ki hukuk mercileri, yetkili merciler resen soruşturma başlatsınlar fakat aradan 10 günden fazla bir zaman geçmesine rağmen harekete geçen yok, ben bir vatandaş olarak, ömrünü sağlığa adamış bir kişi olarak bundan çok büyük rahatsızlık duydum ve bu konuda suç duyurusunda bulunmayı düşündüm. İnşallah hukuk karşısında bu yapılan hareketin neticesini görürler diye düşünüyorum."

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu

Belediye Başkanlığı, Cevdet Erdöl, Mersin, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'den, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne suç duyurusu - Son Dakika


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