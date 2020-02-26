SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğü'nde Kazancı ile görüşen Erdöl, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Erdöl, SBÜ'nün bazı yayın faaliyetlerini aktardığı Genel Müdür Kazancı'ya, AA'nın özellikle sağlık ve eğitim konularına duyarlı habercilik anlayışından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, SBÜ ile AA arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.