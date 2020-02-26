SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti - Son Dakika

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl, AA Genel Müdürü Kazancı'yı ziyaret etti, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğü'nde Kazancı ile görüşen Erdöl, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Erdöl, SBÜ'nün bazı yayın faaliyetlerini aktardığı Genel Müdür Kazancı'ya, AA'nın özellikle sağlık ve eğitim konularına duyarlı habercilik anlayışından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, SBÜ ile AA arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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