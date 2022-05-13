SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"nde konuştu - Son Dakika
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SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"nde konuştu

13.05.2022 16:57

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, binlerce yıldan beri biriken bir bilgi birikiminin nihai ürünü olduğunu belirterek, "Bu konuda üniversite olarak Sağlık Bakanlığımızın izin verdiği alanlarda şimdiye kadar verdiğimiz...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, binlerce yıldan beri biriken bir bilgi birikiminin nihai ürünü olduğunu belirterek, "Bu konuda üniversite olarak Sağlık Bakanlığımızın izin verdiği alanlarda şimdiye kadar verdiğimiz sertifikasyon sayısı yaklaşık 6 bini buluyor. Çok kıymetli insanların yetişmesine vesile olduk." dedi.

Prof. Dr. Erdöl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla SBÜ Bursa Tıp Fakültesinin ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"nde yaptığı konuşmada, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk sağlık sistemindeki müthiş dönüşüm yaşandığını söyledi.

Anadolu tıbbının, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın sağlık sistemi ve tıbbın bir gerçeği olduğunu vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Binlerce yıldan beri biriken bir bilgi birikiminin nihai ürünü. Bu konuda üniversite olarak Sağlık Bakanlığımızın izin verdiği alanlarda şimdiye kadar verdiğimiz sertifikasyon sayısı yaklaşık 6 bini buluyor. Çok kıymetli insanların yetişmesine vesile olduk. Burada 'yaptım oldu' mantığından ziyade özellikle bu bilginin kaynağını, bilginin aktarılmasını araştırıyoruz. Bilgiyi standardize etmek, ölçmek ve değerlendirmek üzere çalışıyoruz. Bir de tabii daha çok ticari düşünenlerin çok önemsemediği geleneksel teşhis metotlarını değerlendirmeye çalışıyoruz çünkü teşhisi Batı tıbbına göre yapıp tedaviyi kendine göre yapmanın bilimsel olarak mantıklı bir yönü yok."

Erdöl, üniversite olarak, Sağlık Bakanlığının 56 eğitim ve araştırma hastanesindeki 14 bin asistanın eğitimden sorumlu olduklarını dile getirdi.

22 bin öğrenci ile 36 bin kişilik bir eğitici ve eğitilen kadroya sahip olduklarını bildiren Erdöl, "3 bin civarında da öğretim üyesi ile bunu başarmaktayız. 6 yıllık bir eğitim periyodu sonunda geldiğimiz nokta, uluslararası ve ulusal alanda araştırma makalelerinde birinci durumdayız. Nitelikli araştırmalarda birinci durumdayız ama bu bize yetmez diyoruz, ilk hedefimiz dünyadaki 500 üniversite ve sonrasında ilk 100 üniversite arasına girmek. Bunu yapabilecek kapasitemiz, potansiyelimiz vardır." diye konuştu.

Geleneksel tıbbın çok önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın memleketi Buhara'da da bir tıp fakülteleri olduğunu belirten Erdöl, dünyanın farklı yerlerinden mezunlar verdiklerini, 4 ülkede 8 ilde aktif olarak sağlık eğitimi veren bir üniversite konumuna geldiklerini sözlerine ekledi.

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi nde konuştu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi nde konuştu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi nde konuştu
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi nde konuştu

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nde konuştu Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nde konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nde konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nde konuştu

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl "İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi"nde konuştu - Son Dakika
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