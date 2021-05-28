İSTANBUL-SBÜ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE YENİ MERKEZ - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'nın destekleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin iş birliğiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Merkezi açıldı. Merkezde, hastalara işitme, denge kaybı ve konuşma bozukluklarına yönelik testler yapılarak tedavi imkanı sağlanacak.

Açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, başhekim yardımcıları, hastanedeki görevli doktorlar, üniversitenin ilgili bölümünden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"DÜNYANIN SAYILI MERKEZLERİNDEN OLACAK"

Merkezin açılışında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Burası hem bilim hem de hizmet yuvası. Öğrencilerimiz burada eğitim alacak. Hastalarımız ise duyma, konuşma, sesle ilgili her türlü rahatsızlığına yönelik hizmeti alabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en önemli, kapsamlı ve iyi Odyoloji Merkezi diyebiliriz. Çınlamaya kadar birçok rahatsızlığı ölçüp, nedenleri bulabilecek altyapıyı oluşturmuş durumdayız. Böyle bir merkez Türkiye'de yok. Dünyanın da sayılı merkezlerinden olacağını inanıyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE EĞİTİM HASTANESİ İŞ BİRLİĞİNE ÖRNEK

Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise "Hastanede üniversitemizin iş birliğiyle işitme, denge ve konuşma bozukluklarıyla ilgili testler yaparak, rahatsızlıkların teşhisine yardımcı olacak, rehabilitasyonlarında etkin rol oynayacak bir merkezi açtık. Merkez, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eğitim hastalarında ilk olma özelliğini gösteriyor. Üniversitemizde Odyoloji eğitim alan öğrenciler, stajlarını burada görecek. Hastalara da tedavi imkanı sunacağız. Böylece üniversite ile eğitim hastanesinin önemli bir iş birliği ortaya çıkmış oldu. Binayı KG inşaat grubu yaptı, karşılıksız olarak inşa ettiler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Önemli bir açığın kapatılacağını söyleyen Prof. Dr. Erdöl, 'Ses eğitiminden, denge bozukluklarına, konuşma terapilerine, işitme testlerine kadar birçok işlem yapılacak. İstanbul'umuza hayırlı olsun' diye konuştu.

AYNI ANDA 100 HASTA KABUL EDİLEBİLECEK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Odyoloji Bölüm Başkanı Zahra Polat da "Her gün 100 hastaya aynı anda hizmet verebileceğiz. 40 öğrenci de staj görüp, eğitim alabilecek. İşitme ve denge konusunda özellikle halk arasında biyonik kulak dediğimiz içkulak nakli yapılabilecek. 13 odada farklı rahatsızlıklar için tedavi sunulacak. 360 öğrencimiz farklı hastanelerde eğitim alıyor. Bundan sonra özellikle dördüncü sınıf öğrencilerimizin merkezde eğitim alma şansı olacak" dedi.