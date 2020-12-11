SCADA sistemiyle elektrik kesintilerine anında müdahale - Son Dakika

LİMAK Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, SCADA sistemiyle olası elektrik kesintilerini, 1 dakikanın altında sürede giderebiliyor. Sistem sayesinde tüm şebeke 7/24 uzaktan izlenerek, kontrolü sağlanıyor.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, müşteri memnuniyetine yönelik yatırımlarını artırarak, devam ettiriyor. Elektrik kesinti sürelerini en aza indirme amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında geliştirilen SCADA sistemi ile elektrik kesintilerine uzaktan anında müdahale edilip, arızaların kontrol edilmesi sağlanıyor. Aboneler de sistem sayesinde mağduriyet yaşamıyor. 5 milyonun üzerinde nüfusa hizmet veren UEDAŞ, bu sistemle arızaların yüzde 40'ını uzaktan giderirken, müşteri memnuniyetinin de artmasını sağlıyor.Elektrik şebekesinin uzaktan izleme, bilgileri depolama ve arızalara müdahale edilmesini sağlayan SCADA sisteminin Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da mevcut olan 477 istasyon sayısının yıl sonunda 532'ye çıkarılması planlanıyor.