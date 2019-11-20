Son Dakika Haberleri: Scandicci: 2 - 3
Son Dakika Spor Scandicci: 2 - 3 - Son Dakika Spor

Scandicci: 2 - 3

6 saat önce

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)SCANDICCI: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro,...

Scandicci: 2 - 3, System.String[]

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Ebrar, Rasic, Haak, Gabi, Zehra, Gizem (L) (Cansu, Melis, Pınar, Gözde)

SCANDICCI: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, Merlo (L) (Carraro, Slöetjes, Milenkovic)

SETLER: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15

SÜRE: 116 dakika (27,26,21,24,18)

VakıfBank, 2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 21-25, 25-19, 25-13, 15-25 ve 11-15'lik setler sonucunda 3-2 mağlup oldu.

Temsilcimiz, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 27 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovenya'nın Nova KBM Branik Maribor takımına konuk olacak.


- İstanbul
Bulgaristan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi
Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi! Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi! İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 05:11:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Scandicci: 2 - 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]