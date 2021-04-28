Bandami Namco'nun geliştiriciliğini yaptığı yeni bir aksiyon rol yapma oyunu olan Scarlet Nexus'da bulunan bazı mekanların tanıtım videosu paylaşıldı. Unreal Engine 4 motorunu kullanan yeni macera oyunu Scarlet Nexus'un çıkış tarihi ve çıkış yapacağı platformlar ise şu şekilde;
Scarlet Nexus 25 Haziran'da PlayStatin 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve PC için çıkış yapacak. PlayStation Store'da 499,00 TL, Xbox Store'da 299,00 TL ve Steam'de 249,00 TL fiyattan ön siparişle satışa sunuluyor.
Çok uzak bir gelecekte, insan beyninde kişilere ekstra duyu yeteneği veren ve bildiğimiz dünyayı değiştiren psiyonik bir hormon keşfedildi. İnsanlık bu yeni döneme girince, Others diye bilinen ve insan beynine açlık duyan dengesiz mutantlar gökyüzünden inmeye başladı. Geleneksel saldırı yöntemlerine direnen bu ezici tehdide karşı koymak ve insanlığı kurtarmak adına üst düzey önlemler alınması gerekiyordu. Psiyonikler olarak bilinen güçlü duyu yeteneğine sahip olanlar, göklerden gelen bu saldırıdan kurtulmamız için tek şansımızdı. O zamandan beri psiyonikler, yetenekleri gözlenerek insanlığın son savunma hattı olan Other Suppression Force'a (OSF) alınıyor.
Minimum Sistem Gereksinimleri:
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
Son Dakika › Gamegar › Scarlet Nexus ne zaman çıkacak? Scarlet Nexus için kısa bir tanıtım videosu paylaşıldı! Scarlet Nexus sistem gereksinimleri nelerdir? - Son Dakika